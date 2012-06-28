〔台湾货币市场〕6月28日及本提存期资金预期变化一览表

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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路透台北6月28日电---台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期690亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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宽松因素:
--央行存单到期6,117亿台币:
06/29 2,493.00亿
06/30 303.00亿
07/01 2,888.00亿
07/02 381.00亿
07/03 52.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--个人综合所得税陆续缴库.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。