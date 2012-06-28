〔专栏节选〕没人担心中国？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月28日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

我最担心中国的一件事就是：根本没有人在担心中国。不少研究报告预测中国经济将软着陆，这表示ＧＤＰ（国内生产毛额）成长率将落在六％到七％之间；但没有人预测比这还低的数字，更别说中国可能出现负成长了。

各界乐观的主要原因是，中国中央政府财政稳健，财政盈余和贸易盈余累积了高达三．三兆美元的外汇存底，逾全球ＧＤＰ的五％。此外，银行虽有信用损失的风险，但政府已介入让银行进行资本重组。根据麦肯锡（McKinsey）的资料，中国银行资产仅占ＧＤＰ的一八％。

但数字会骗人。在全球经济衰退之际，北京政府透过银行对地方政府进行巨额放款，维持经济成长，这些借款大量用在基础建设；未来几年，这些建设肯定会有大部分沦为蚊子馆，成为潜在的信用损失。

中国的公共财政或许远糟于原先大家的认知。报告显示，中国国家负债占ＧＤＰ比仅略高于三○％，与挥霍无度的西方国家相较，简直可圈可点。然而，如果我们把各种公共债务加进来，包括地方政府债务、国有银行资本重组成本、国有银行发行债券及铁路债券，中国总负债占ＧＤＰ比重窜升到七○％至八○％。

大部分的负债是过去十年间借的，那么在这段期间，中国的经济成长究竟是多少？尤其中国近几年快速复制美国和欧洲模式，经济成长极度仰赖泡沫式的借贷热潮。持平而论，像中国这样一个成长中的新兴国家，需要一定程度的债务扩张；问题在于，中国欠缺自由资本市场，放款并未严格依照需求和偿债能力，因而信用风险大增。

薄熙来事件告诉我们，中国上流阶层依旧充斥着贪污现象，尽管这早就不是新闻，但这凸显二件事：资源的错置，和某部分的信用流入个人口袋，而非用来创造资产。

国有银行因放款给地方政府造成巨额呆帐，所带来的长期后果可能不是以银行危机的形式呈现，而是以较隐性、却同样有害的方式表现出来。因为中国拥有数以千兆计的人民币资产，包括土地、天然资源、国营独占事业，以及三．三兆美元的外汇存底；一旦地方政府债务拉警报，北京政府拥有足够的资源金援地方。但天下没有白吃的午餐，未来十年中国将没有足够的资本进行投资。

在一胎化政策下，中国未来十年将面临人口老化的压力，健康医疗和退休金的成本大增，也压低了经济成长率。对于一个投资导向的经济体而言，这表示经济成长将更为缓慢。中国累积巨额的外汇存底，正是一九二○年代美国，和一九八○年代日本的翻版；在那不久后，美国陷入大萧条，日本则是沦入失落的二十年。美日都是因为高通货膨胀导致产品不具竞争力，与昂贵的生活成本，随后步入很长一段时间的严重通缩。

当然，中国或许还要好几年才会出现这种现象，只是，一旦真的发生了，恐怕是没有人预料得到的。(完)

--整理 李盈蒨/乔艳红

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.