〔路透专访〕恒天然预计11月启动投资基金和股票交易计画--财务长

台湾经济指标预测--3月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透惠灵顿6月27日电---新西兰乳制品巨擘恒天然(Fonterra)周三表示,除非市场状况严重恶化,否则该公司将如期在11月启动其5亿新西兰元(3.95亿美元)股票交易基金.
这家合作社集团的农户股东本周通过一项在他们彼此间进行股票交易的计画及一支联合投资基金,要强化其资产负债表,积极向发展中市场扩展提供资金,该基金实不可或缺.
恒天然财务长Jonathan Mason表示,如果农户不通过限制该基金规模上限于恒天然股票20%的议案,计画就无法进行.
Mason指出,只要股市不被例如欧元区瓦解这种"重大事件"扰乱,该基金就将在11月启动.
此基金将释出恒天然目前为支付减产或离开该合作社农户所拨备的资金.外部投资人将可购买不具投票权的基金单位,参与恒天然的派息.
Mason表示,恒天然还将因利息成本降低而受惠.
"假以时日,我们在利息成本方面(一年)将省下3,000万-5,000万新西兰元;但这得花上10年才能实现."
Mason指出,该基金提供的永久资本将使恒天然能继续推进新兴国家扩张计画,特别是在亚洲和拉丁美洲.
"中国已是我们乳制品原料的第一大市场,我们将找寻不同且创新的品牌伙伴,并可能伺机扩大我们本身品牌在中国的组合."(完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能