〔路透专访〕恒天然预计11月启动投资基金和股票交易计画--财务长

路透惠灵顿6月27日电---新西兰乳制品巨擘恒天然(Fonterra)周三表示,除非市场状况严重恶化,否则该公司将如期在11月启动其5亿新西兰元(3.95亿美元)股票交易基金.

这家合作社集团的农户股东本周通过一项在他们彼此间进行股票交易的计画及一支联合投资基金,要强化其资产负债表,积极向发展中市场扩展提供资金,该基金实不可或缺.

恒天然财务长Jonathan Mason表示,如果农户不通过限制该基金规模上限于恒天然股票20%的议案,计画就无法进行.

Mason指出,只要股市不被例如欧元区瓦解这种"重大事件"扰乱,该基金就将在11月启动.

此基金将释出恒天然目前为支付减产或离开该合作社农户所拨备的资金.外部投资人将可购买不具投票权的基金单位,参与恒天然的派息.

Mason表示,恒天然还将因利息成本降低而受惠.

"假以时日,我们在利息成本方面(一年)将省下3,000万-5,000万新西兰元;但这得花上10年才能实现."

Mason指出,该基金提供的永久资本将使恒天然能继续推进新兴国家扩张计画,特别是在亚洲和拉丁美洲.

"中国已是我们乳制品原料的第一大市场,我们将找寻不同且创新的品牌伙伴,并可能伺机扩大我们本身品牌在中国的组合."(完)