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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 15:09 BJT

〔日本债市〕公债价格上扬,受挥之不去的欧债忧虑支撑

路透东京6月27日电---日本政府公债周三上涨,在4-6月当季季末获得避免买盘支撑,因在欧盟峰会前夕,欧洲债务问题担忧依旧挥之不去.

投资人仍对周四展开的两日欧盟峰会是否会在解决欧债危机上取得具体进展持怀疑态度.

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