〔台湾货币市场〕短率持坚,但周末前上测空间料不致太大

* 短率持坚,延续季底暨半年底偏紧效应

* 缺口压力尚在控制范围,因已提前因应

* 未来两天短率上测空间料不致太大.

记者 张雅菁

路透台北6月27日电---台湾银行间短率周三持坚,市场上延续季底暨半年底的季节性偏紧效应,不过资金缺口还在控制之中,短率暂未见进一步明显上测.预期未来两天关键期,紧张难免,但短率上档空间不至于太大.

交易员表示,目前市场上资金显得分配不均,而且多先求自保,早盘找钱较不易.场上可见有些外商还是有余钱拆出,但有些则是到期不续,而票券商则是相对压力稍大一些,使得一周拆款利率高位延续上日续见成交在0.87%的30天期央行存单利率水准.

不过,整体而言,市场气氛紧张中仍显有序,因为多数银行已提前回补积数,或是藉由减少央行存单申报金额,使得缺口压力尚在可控制范围中.市场人士预期即使到周五周末前可能最紧张的时刻,短拆利率也顶多再往上攀升1-2基点,触及0.88-0.89%.

"票券商资金缺口是有,但市场上并不缺钱..,这次情况算不错,没有预期那么紧,"一大型票券商人士称.

本地时间14:47时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.509%,同上日在0.509%;区间在0.506-0.600%,上日在0.388-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.480-0.870%,上日在0.506-0.870%.

**短票利率高档上移**

短票方面,票券商称,发票量有所提升,但还不到暴大量的程度,而在短钱偏紧之际,今日高档利率成交量有所增加.不过,上市柜公司将预先准备好的现金股利资金,暂泊在短票市场,让票券商缺口压力有所舒解,银行间承作利率并未见大肆哄抬.

对于未来两天周末前的情况,票券商目前谨审乐观看待;而大型公股银行则表示,若周五发票量增,或将尝试0.89%利率可否成交,但料乏再进一步向上开价空间.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.88%;上日在0.86-0.87%,而且上日仅大型公股银行可见成交0.88%利率.

央行今日存单到期2,619亿台币存单,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序为周四690亿及周五2,493亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负32亿台币;累计超额准备为1,524亿台币,加计前期1%的超额准备为2,724亿台币.

**公债RP利率勉力持稳**

公债同业附买回(RP)利率勉力持稳,今日分别有400亿台币101/5R期公债及30亿的远东商银(2845.TW)金融债交割,市场资金趋紧,有较大缺口者需拉抬利率才能顺利完成调度,但主要成交区间则大致维持不变.

资金调度人士指出,投信和寿险资金供应平平,场上新钱不好找,然也有交易商已提前分散资金落点,各家资金严重分配不均.由于明日为月底倒数第二个交易日,又有最后一批所得税税款入库及债券交割等紧缩因素,预料资金需求将达到高峰.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,大致与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩因素如下:周四(28日)则有116.5亿的合库金融债交割. (完)