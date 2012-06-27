〔台湾货币市场〕短率持坚,但周末前上测空间料不致太大

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 短率持坚,延续季底暨半年底偏紧效应
* 缺口压力尚在控制范围,因已提前因应
* 未来两天短率上测空间料不致太大.
记者 张雅菁
路透台北6月27日电---台湾银行间短率周三持坚,市场上延续季底暨半年底的季节性偏紧效应,不过资金缺口还在控制之中,短率暂未见进一步明显上测.预期未来两天关键期,紧张难免,但短率上档空间不至于太大.
交易员表示,目前市场上资金显得分配不均,而且多先求自保,早盘找钱较不易.场上可见有些外商还是有余钱拆出,但有些则是到期不续,而票券商则是相对压力稍大一些,使得一周拆款利率高位延续上日续见成交在0.87%的30天期央行存单利率水准.
不过,整体而言,市场气氛紧张中仍显有序,因为多数银行已提前回补积数,或是藉由减少央行存单申报金额,使得缺口压力尚在可控制范围中.市场人士预期即使到周五周末前可能最紧张的时刻,短拆利率也顶多再往上攀升1-2基点,触及0.88-0.89%.
"票券商资金缺口是有,但市场上并不缺钱..,这次情况算不错,没有预期那么紧,"一大型票券商人士称.
本地时间14:47时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.509%,同上日在0.509%;区间在0.506-0.600%,上日在0.388-0.700%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.480-0.870%,上日在0.506-0.870%.
**短票利率高档上移**
短票方面,票券商称,发票量有所提升,但还不到暴大量的程度,而在短钱偏紧之际,今日高档利率成交量有所增加.不过,上市柜公司将预先准备好的现金股利资金,暂泊在短票市场,让票券商缺口压力有所舒解,银行间承作利率并未见大肆哄抬.
对于未来两天周末前的情况,票券商目前谨审乐观看待;而大型公股银行则表示,若周五发票量增,或将尝试0.89%利率可否成交,但料乏再进一步向上开价空间.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.88%;上日在0.86-0.87%,而且上日仅大型公股银行可见成交0.88%利率.
央行今日存单到期2,619亿台币存单,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期接下来依序为周四690亿及周五2,493亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负32亿台币;累计超额准备为1,524亿台币,加计前期1%的超额准备为2,724亿台币.
**公债RP利率勉力持稳**
公债同业附买回(RP)利率勉力持稳,今日分别有400亿台币101/5R期公债及30亿的远东商银(2845.TW)金融债交割,市场资金趋紧,有较大缺口者需拉抬利率才能顺利完成调度,但主要成交区间则大致维持不变.
资金调度人士指出,投信和寿险资金供应平平,场上新钱不好找,然也有交易商已提前分散资金落点,各家资金严重分配不均.由于明日为月底倒数第二个交易日,又有最后一批所得税税款入库及债券交割等紧缩因素,预料资金需求将达到高峰.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,大致与上日相同.
交易商统计,本周市场紧缩因素如下:周四(28日)则有116.5亿的合库金融债交割. (完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。