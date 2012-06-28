〔专栏节选〕寻找廉价基地已近尾声,我看缅甸与柬埔寨--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月28日出版的当期「老谢开讲」专栏)

继二○○七年我们完成越南胡志明市与河内的投资考察之旅，这回我们的行脚再往西走，到了缅甸、柬埔寨。这两个国家与僻居内陆的寮国，被视为东协市场最后的发展基地，这次行程所限，我们来不及看寮国，但是看了缅甸与柬埔寨两个国家，却有全然不同的感受。前者变数横陈，未来充满变数，柬埔寨却予人有蓄势崛起的强烈感受。

**刚走向开放之路 但缅甸地价已大涨**

六月十三日，我们的考察团来到缅甸，从天空看下来，缅甸看不到雄伟的大楼，眼下尽是贫瘠的岩地。缅甸的机场仍然简陋，不过正值开放的热季，我们搭乘的华航班机坐得满满，机场人气也很旺，走进机场，华航派驻缅甸的陈文彬总经理很亲切地前来打招呼，顺利通关后，我们展开了四天三夜的仰光之旅。

还来不及放下行李，我们就驱车前往敏加拉洞工业区，这个距机场只有二十分钟车程的工业区，原为缅甸政府与日本三井集团合资成立。但是工业区开发完成后，只有五家工厂进驻，除了日系工厂，有两家台资企业--达新与亚光。其中达新在一九九八年看好缅甸外销欧美没有配额限制，成为第一家于缅甸设厂的代表性台商，亚光则到了○四年才落脚于此。

这个工业区原本十分冷清，今年缅甸走向开放政策，工业区土地也满租了，不但是韩商开进来，每平方米土地也从二、三十美元向上蹿升直逼五十美元，台湾的宏全也在这里拿下了一块地，从工业区的地价来看，缅甸才刚刚走向开放之路，但是地价已领先大涨了。

此行最让我瞠目结舌的，是缅甸的房地产之贵，竟直逼台北，这是十分不可思议的事。沿途当地导游指着一栋透天别墅，他说，这房子在缅甸值四亿元，我问他是缅币还是新台币？他说是新台币。一栋看起来不怎么起眼的透天厝，要价居然那么高？还有在街上跑的汽车，都是日系车种居多，其中丰田占了八成。去年之前，缅甸政府管制汽车进口，一辆丰田的车子最贵可达新台币五、六百万元，以缅甸落后台北可能三十年之久的国度，看到当地房地产与汽车的行情，不免会被这个景象吓一大跳。

在仰光街头随便看到一栋公寓式房子，要价都要二十万美元，我们在台北经常叹高房价，在仰光这个景象更吓人。因为缅甸的人均所得只有八百多美元，房价，甚至是工业区土地炒得那么贵，原因与缅甸的有钱人钱多无处去有关。

我们在参访第二天，与缅甸当地台商二十多人有一场座谈会，来到缅甸的台商不能像大陆的台商可以公开组织台商会，大摇大摆选会长。这里的台商为了联谊感情，在缅甸组了一个「缅甸开拓高尔夫暨爱心联谊会」，作风十分低调，也可以看出台商的处境。这回我们在缅甸与柬埔寨，都可以充分感受到台湾外交处境的困窘。

缅甸军政府完全不承认台湾，台商除了与缅甸人通婚之外，无法在这里置产；即使是华航已直航仰光，也是以迂回曲折的方式。到了柬埔寨，洪森总理更是以中国为马首是瞻，台湾连贸协想来派驻代表处也不得其门而入。还有一个怪现象是，全世界的人都可归化取得柬埔寨公民资格，只有台湾护照绝对不可以。两岸已经外交休兵，可是中国没有休兵，只有台湾休兵，让我们更感受到弱国无外交的无奈。

在缅甸与台商座谈中，最令我印象深刻的是过去二十年，缅甸军政府独特的修理有钱人的方式，缅甸的土地与房价那么贵也与此有关。缅甸的纸币最大面额是五千元一张，我们在缅甸期间，缅甸政府又发行面额一万缅币的大钞。过去缅甸军政府修理有钱人，是宣布五千元的缅甸纸币作废，很多有钱人一屋子都是大钞，突然一夕之间化为乌有。隔几年，军政府又宣布将五百及一千元纸币也作废，最后一次是三十元纸币的报销。这三次把钞票作废的举动，让缅甸有钱人宁可买地、买房置产，也不再相信手上的钞票，这招修理有钱人的作法，堪称独步全球。

**缅甸政治局势仍充满不确定因素**

缅甸在开放之初，将房价、工业区地价炒高，已让外资难有着力点，除了房价、地价贵的问题，最不确定的因素仍是缅甸的政治。很多人对军政府的民主化诚意打上问号。我的想法是翁山苏姬是一个重要指标。

二○一○年十一月翁山苏姬获释，到今年四月当选议员，五月翁山苏姬出访泰国，然后进行一趟欧洲之旅。只要翁山苏姬能够在国际间走来走去，对缅甸都是一个重要的开放指标，军政府会不会又把翁山苏姬软禁起来，谁也不敢肯定。

六月十五日早上起了个大早，我住的饭店SEDONA正在燕子湖畔，从饭店窗户望出去，远处就是翁山苏姬的家，清晨我沿着燕子湖畔跑了一圈，特别跑去翁山苏姬的家。这条马路叫大学路，是通往仰光大学的要道，过去二十年来长期封闭，如今拒马拿开了，想着电影的场景，到现场看到门口高挂着翁山将军遗照，还有很多全国民主联盟（ＮＬＤ）的旗子，翁山苏姬的家高墙仍耸立，但气氛已没有那么紧张了。

这次与台商聊天，大家对缅甸总统登盛将军评价愈来愈好，大家慢慢相信他有心为缅甸做出一番大事。我的想法是，缅甸的一五年大选是缅甸政局重要里程碑，翁山苏姬会不会当选下一任缅甸总统，而军政府愿不愿把权力下放，这是缅甸投资更重要指标。

另一项重要指标，则是缅甸的公共投资严重不足，我们在外的晚餐经常吃不到一半就停电，且停电数回。缅甸的电价贵，电力不足，成了投资的障碍。另外，缅甸的公路、铁路运输网仍有待改善，很多公路一旦离开市区，崎岖不平的程度仍令人担心，这也使得缅甸虽然天然资源丰富，但运输却是大问题。

**公共投资严重不足有待解决**

这趟缅甸之行可说是乘兴而去，大家都想一睹缅甸的开放是不是有一个美好的大未来？我的想法是缅甸五年之内没有大机会，也许电力设备的业者可以来赌一下，台商的空间并不大。达新在缅甸已经十四年，规模仍不大，亚光以玻璃镜片研磨为主，雇用六千人，已是最大台商。

开放初期的缅甸工资大致是这样，一般办公室人员月薪约七○至一五○美元，汽车驾驶约一二○美元，公司业务员约八○至一六五美元，工厂作业员五○至一○○美元，与泰国的基本工资在二三○至三○○美元之间，缅甸工资仍略低。不过缅甸罢工频繁，这是想在缅甸投资的台商必须慎重考虑的地方。

既然土地、房价居高不下，加上劳工罢工的因素，以及缅甸开放之初，外资如潮水般涌入，缅甸的低基期优势很短暂，不妨稍作观察。我的想法是二○一五年总统大选后，看翁山苏姬是不是真正能领导这个国家，再作决定不迟。