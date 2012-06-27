〔台湾债市〕101/5殖利率收于日高,利多欠缺令短多筹码浮动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月27日电---台湾10年期101/5殖利率周三收在日高,主要因该券甫于上周五才标售,筹码面较为凌乱,部分交易商选择退场,令101/5面临技术性洗盘压力.
市场人士表示,五年期新券于本周五展开发行前交易(when-issued),料陆续吸引换券需求,包括银行、票券坦言有补券需求,但大型金融机构交易主管则称,五年券利率仅比央行30天期存单利率的0.87%高一些,需留心交易风险.
"台债欠缺利多带动,短多出现浮动迹象."一主力券商交易员说.
她表示,近期美债殖利率区间缩小,加上欧债消息面空窗期,市场欠缺利多因子带动,短线101/5面临技术性压力,但101/5殖利率在1.21-1.23%的跳空缺口没有填补,多头格局将不会改变.
上述大型金融机构主管也称,目前10年期主流券殖利率约在1.20%附近,已比4月份的1.28%低许多,操作上会比4月份更加保守,因应利率风险,10年期殖利率在1.20%以下的话倾向保守操作.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO -0.20 0.9285 0.9280-0.9305 20.0
10 101/5 A01105=TWO +0.80 1.2095 1.1984-1.2095 275.5
欧盟领导人峰会即将登场,对此,票券交易主管指出,如峰会未能释出新解决方案,欧债问题将会持续干扰市场,总体经济疑虑仍在,加上台股近期表现仍显弱势,台债殖利率难有大反弹,料各券种殖利率将持续狭幅盘整.
外银交易员认为,欧盟峰会虽不至于提出具体解决方案,但任何政策言论发表皆会影响债市殖利率走势,加以周五仍有五年期新券when-issued的变数,所以本周仍是倾向谨慎操作.
美国公债价格周二下跌,因投资者压低价格,力求在本周的公债标售中得到价格折让,不过避险买需限制了今天的跌幅.投资者也在关注将于周四举行的为期两天的欧盟领导人峰会,看是否能取得任何进展缓解欧债危机.欧债担忧仍刺激避险需求.[US/NCN]
台股加权指数.TWII周三收涨0.63%,报7,183.01点,结束本周连两日走跌.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2095
5 101/1 A01101=TWO 0.9285
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。