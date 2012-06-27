〔台湾债市〕101/5殖利率收于日高,利多欠缺令短多筹码浮动

路透台北6月27日电---台湾10年期101/5殖利率周三收在日高,主要因该券甫于上周五才标售,筹码面较为凌乱,部分交易商选择退场,令101/5面临技术性洗盘压力.

市场人士表示,五年期新券于本周五展开发行前交易(when-issued),料陆续吸引换券需求,包括银行、票券坦言有补券需求,但大型金融机构交易主管则称,五年券利率仅比央行30天期存单利率的0.87%高一些,需留心交易风险.

"台债欠缺利多带动,短多出现浮动迹象."一主力券商交易员说.

她表示,近期美债殖利率区间缩小,加上欧债消息面空窗期,市场欠缺利多因子带动,短线101/5面临技术性压力,但101/5殖利率在1.21-1.23%的跳空缺口没有填补,多头格局将不会改变.

上述大型金融机构主管也称,目前10年期主流券殖利率约在1.20%附近,已比4月份的1.28%低许多,操作上会比4月份更加保守,因应利率风险,10年期殖利率在1.20%以下的话倾向保守操作.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.20 0.9285 0.9280-0.9305 20.0

10 101/5 A01105=TWO +0.80 1.2095 1.1984-1.2095 275.5

欧盟领导人峰会即将登场,对此,票券交易主管指出,如峰会未能释出新解决方案,欧债问题将会持续干扰市场,总体经济疑虑仍在,加上台股近期表现仍显弱势,台债殖利率难有大反弹,料各券种殖利率将持续狭幅盘整.

外银交易员认为,欧盟峰会虽不至于提出具体解决方案,但任何政策言论发表皆会影响债市殖利率走势,加以周五仍有五年期新券when-issued的变数,所以本周仍是倾向谨慎操作.

美国公债价格周二下跌,因投资者压低价格,力求在本周的公债标售中得到价格折让,不过避险买需限制了今天的跌幅.投资者也在关注将于周四举行的为期两天的欧盟领导人峰会,看是否能取得任何进展缓解欧债危机.欧债担忧仍刺激避险需求.[US/NCN]

台股加权指数.TWII周三收涨0.63%,报7,183.01点,结束本周连两日走跌.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2095

5 101/1 A01101=TWO 0.9285

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)