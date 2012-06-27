〔德国个股〕投资人控告Porsche误导收购大众汽车计画,索赔50亿美元

路透柏林6月27日电---一群投资人宣称,Porsche SE(PSHG_p.DE)在2008年误导他们有关Porsche将收购福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)的计画,这项指控周三将首次进入德国法庭审理,原告要求的赔偿金额超过40亿欧元(50亿美元).

一法院发言人表示,德国法律程序将持续多久,何时做出裁决,目前并不明朗.

德国及美国投资人指称,在整个2008年期间,Porsche掩饰打算收购大众汽车的计画,但暗中增加持股.在2008年3月时,Porsche否认有意收购规模比自己大出许多的大众汽车,斥为"臆测".

七个月后,Porsche宣布已持有大众汽车42.6%的普通股,以及再取得31.5%股权的选择权.

Porsche的声明造成大众汽车股价短短几天内劲升至1,005欧元,短暂成为全球市值最大企业.

在与Porsche一番拉锯后,大众扭转战局,在2009年12月买下Porsche的49.9%股权,之后两家公司一直在设法合并双方业务.

Porsche SE与大众汽车皆一再否认相关指控.(完)