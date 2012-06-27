〔韩国汇市〕韩元兑美元小幅上涨,受出口商结汇需求支撑

路透首尔6月27日电---韩国韩元兑美元KRW=周三小幅上涨,亚洲市场避险气氛弥漫,而韩国出口商因月底结汇需求抛售美元,支撑了韩元.

尽管出口商抛售美元,但韩元依旧几无变动,因在本周欧盟峰会结果的疑虑下,海外基金抛售韩元.市场少有人预期峰会上会就解决欧债危机有立即的进展.