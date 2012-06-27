〔台湾汇市〕寿险及出口商抛汇促台币/美元收升3分,然量能清淡

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月27日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值3分,由于台股走势上扬,加上月底寿险及出口商因作帐需求而抛售美元,上下波动幅度加大,然欧盟峰会召开前夕观望气氛弥漫,交易量方面仍未见放大.
交易商指出,早盘寿险在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场抛汇,促短天期美元/台币换汇点折幅加深,亦带动现汇市场的美元卖盘涌现,加之亚币及台股走强,美元买盘较为零星,台币一度劲升逾1角;不过,于汇价29.9元附近,又见银行进场陆续回补美元部位.
临收盘前,央行例行进场调节,促台币回吐约5分升幅.公股银行人士表示,由于成交量甚少,盘中央行采双向操作,并没有积极守在特定价位.
"因为量少(台币)才下得来(涨幅大),这个量一下就消化掉,根本不算是方向,"一位大型金控交易人士说.
汇银人士表示,台北外汇经纪公司今日仅有6.3亿美元交易量,与过去台币大幅升值出现动辄10亿美元以上行情相距甚大,加之收盘时NDF换汇点又回到平盘附近,台股明日涨势能否维持也有待观察,预估台币交投先看29.8-30.1元间.
台湾股市.TWII周三收盘上涨0.63%,至7,183.01点;外资及陆资在台股微幅买超0.79亿台币,结束连续四日卖超,上交易日修正后为卖超42.63亿.[ID:nST0469218]
另外,韩国韩元兑美元KRW=周三小幅上涨,亚洲市场避险气氛弥漫,而韩国出口商因月底结汇需求抛售美元,支撑了韩元.[KRW/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.960 29.990 29.830-29.990 29.990 6.30 6.28
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.917 29.956 29.893-29.954 29.954 3.07 2.47
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.015/-0.005
美元/台币六个月期 -0.185/-0.160 -0.195/-0.170
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。