《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

台湾经济指标预测--3月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透伦敦6月27日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:风险仍为突破1.2436,并进一步跌向1.2386和1.2288.阻力在1.2584.
美元/日圆:初步支撑在78.79日圆,若跌破,走势将偏空,进而下探77.66.阻力在80.62.
英镑/美元:短线支撑在1.5539,突破后将下探1.5454.关键阻力在1.5793.
美元/瑞郎:若明确升破0.9658,将恢复强势.下一道重要阻力在0.9772.关键支撑为0.9408.
澳元/美元:决定短线走向的触发点在1.0224和0.9903.
欧元/英镑:0.7971英镑的支撑面零压力,若跌破将下探0.7951,以及重要支撑为0.7784.阻力在0.8039,其后为0.8076.
欧元/日圆:关注焦点在98.54的支撑位,跌破后将下探97.90.阻力在101.65.
纽约 当日 今年来 2011年
0742GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2493 1.2489 +0.03 -3.49 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.61 79.48 +0.16 +3.47 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 99.47 99.24 +0.23 -0.10 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9608 0.9614 -0.06 +2.47 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5622 1.5637 -0.10 +0.56 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0253 1.0241 +0.12 +0.59 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0057 1.0060 -0.03 -1.64 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.7891 0.7901 -0.13 +1.37 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.070 79.950 +0.15 +1.82 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.860 62.800 +0.10 +5.06 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 124.38 124.27 +0.09 +4.06 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2732 1.2718 +0.11 -3.00 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 王冠中;审校 王洋
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资金水位，明日一年期定存单得标利率可能