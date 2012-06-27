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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 15:53 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦6月27日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:风险仍为突破1.2436,并进一步跌向1.2386和1.2288.阻力在1.2584.

美元/日圆:初步支撑在78.79日圆,若跌破,走势将偏空,进而下探77.66.阻力在80.62.

英镑/美元:短线支撑在1.5539,突破后将下探1.5454.关键阻力在1.5793.

美元/瑞郎:若明确升破0.9658,将恢复强势.下一道重要阻力在0.9772.关键支撑为0.9408.

澳元/美元:决定短线走向的触发点在1.0224和0.9903.

欧元/英镑:0.7971英镑的支撑面零压力,若跌破将下探0.7951,以及重要支撑为0.7784.阻力在0.8039,其后为0.8076.

欧元/日圆:关注焦点在98.54的支撑位,跌破后将下探97.90.阻力在101.65.

纽约 当日 今年来 2011年

0742GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2493 1.2489 +0.03 -3.49 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.61 79.48 +0.16 +3.47 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 99.47 99.24 +0.23 -0.10 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9608 0.9614 -0.06 +2.47 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5622 1.5637 -0.10 +0.56 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0253 1.0241 +0.12 +0.59 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0057 1.0060 -0.03 -1.64 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.7891 0.7901 -0.13 +1.37 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.070 79.950 +0.15 +1.82 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.860 62.800 +0.10 +5.06 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.38 124.27 +0.09 +4.06 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2732 1.2718 +0.11 -3.00 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王冠中;审校 王洋

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