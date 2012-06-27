〔美国金融〕大型银行为一旦歇业倒闭拟制"生前遗嘱",或缩减机构规模

* 计画需展现如何安全地关闭银行

* 目标:停止对太大不能倒机构的纾困

* 可能的结果:银行规模缩小

路透纽约/华盛顿6月27日电---美国五家大银行正对其一旦歇业所拟对策进行最后润饰.这是政府责令其制定紧急应变计画的一部分,有可能推动这些银行拆解复杂的业务操作.

这些被称为"生前遗嘱"的计画是根据多德-弗兰克金融改革法的条款而拟制,提交给监管机构的时间将不得迟于7月1日.多德-弗兰克金融改革法旨在结束政府对太大不能倒业者的援助.这些生前遗嘱可能长达4,000页.

根据业界顾问,改革法案让监管者拥有极大权限,若银行无法规划在破产情况下如何有序地解体退场,监管者有权责令银行分拆旗下单位;因此提交生前遗嘱的最后期限甚至推动健全的机构启动一项可能耗费多年的过程,拆分其复杂的全球业务.

"银行在对业务进行成本效益分析时,将把解体的过程纳入考虑,"普华永道/罗兵咸永道/资诚(PricewaterhouseCoopers)金融服务监管业务主管Dan Ryan称."组织的复杂性将缩减."

据熟悉内情人士,摩根大通 (JPM.N)、美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)都将提交第一份清算方案给美国联邦储备理事会(FED)和联邦存款保险公司(FDIC)的监管者.

这五家业者拒绝谈论其计画,他们的资产负债表、交易部门和在美国金融机构的衍生品组合都相当庞大.

如果这些广泛的规划和评估过程如提议者所预期那样发挥作用,大型银行对公众的危险性将降低,监管者也将更有信心,相信可在不损害经济的情况下让受创的金融机构歇业.

摩根大通执行长迪蒙本月稍早在国会听证会上称,该行的歇业紧急应变计画让其在倒闭时不必由纳税人埋单.迪蒙表示,"生前遗嘱"降低了大银行垮台时的系统性风险.(完)