台湾经济指标预测--6月28日至8月20日

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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路透台北6月28日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 ---------------------------------7月2日当周---------------------------------------- 7/5 0830 消费者物价指数(CPI) 6月 -- +1.74%(年变动率) 7/5 1600 外汇存底 6月底 -- 3,892.75亿美元 ---------------------------------7月9日当周---------------------------------------- 7/9 1600 商品出口 6月 -- -6.3%(年变动率) 7/9 1600 商品进口 6月 -- -10.5%(年变动率) ---------------------------------7月16日当周--------------------------------------- 7/20 1600 外销订单 6月 -- -3.04%(年变动率) ---------------------------------7月23日当周--------------------------------------- 7/23 0830 季调失业率 6月 -- 4.25% 7/23 1600 工业生产 6月 -- -0.21%(年变动率) 7/25 1610 M2货币总计数 6月 -- +4.40%(年变动率) -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差109.3亿美元 -- 1600 国内生产总值(GDP) 第二季 -- 统计值0.39%(年增率) -- 1700 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875% 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) --记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。