台湾已公布经济指标--2012/6/28

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 5月 -0.21% -1.78%r 7/23 --
季调失业率 5月 4.25% 4.19% 7/23 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)5月 +1.74% +1.44% 7/5 --
外汇存底(亿美元) 5月底 3,892.75 3,950.72 7/5 --
商品出口(y/y) 5月 -6.3% -6.4% 7/9 --
商品进口(y/y) 5月 -10.5% +2.1% 7/9 --
M2货币总计数(y/y) 5月 +4.40% +4.72% 7/25 --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 5月 -3.04% -3.52% 7/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。