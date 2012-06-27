〔国际油市〕伊朗打算扩大对巴基斯坦及印度输出天然气--NOIC

路透莫斯科6月27日电---伊朗国家石油公司(NIOC)一名官员表示,伊朗打算对巴基斯坦及印度外销更多天然气,以弥补原油出口的减少. 该公司研究及技术主管Mohammad Ali Emadi周三在莫斯科开会时对记者表示,我们正与巴基斯坦及印度协商,以期增加天然气的出口.(完) --编译 龚芳;审校 杜明霞