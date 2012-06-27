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亚洲 | 2012年 6月 27日 星期三 18:37 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,聚焦美国气候状况

路透新加坡6月27日电---马来西亚毛棕榈油期货周三小跌,投资人预期本周稍晚的欧盟峰会不太可能迅速解决欧债危机.

棕榈油期货跌势有限,交投淡静,美国乾旱气候不利大豆产量,令市场更加预期,油籽供应趋紧可能终将提振棕榈油价格.

"就本地市场气氛而言,没有新的因素,因此市场陷于3,000-3,050马币区间.短线支撑在3,000马币,"一交易商称.

指标马来西亚9月棕榈油期货FCPOc3跌0.2%,收报每吨3,025马币,盘中交投于3,004-3,043马币区间内.

成交量为17,235口,低于通常的25,000口.

技术面方面,路透市场分析师王涛对季度展望看空,他表示棕榈油未来三个月可能跌至2,390马币.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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