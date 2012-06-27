〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,聚焦美国气候状况

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月27日电---马来西亚毛棕榈油期货周三小跌,投资人预期本周稍晚的欧盟峰会不太可能迅速解决欧债危机.
棕榈油期货跌势有限,交投淡静,美国乾旱气候不利大豆产量,令市场更加预期,油籽供应趋紧可能终将提振棕榈油价格.
"就本地市场气氛而言,没有新的因素,因此市场陷于3,000-3,050马币区间.短线支撑在3,000马币,"一交易商称.
指标马来西亚9月棕榈油期货FCPOc3跌0.2%,收报每吨3,025马币,盘中交投于3,004-3,043马币区间内.
成交量为17,235口,低于通常的25,000口.
技术面方面,路透市场分析师王涛对季度展望看空,他表示棕榈油未来三个月可能跌至2,390马币.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。