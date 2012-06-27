(重温稿)〔中国新债〕进出口行2012年计划发债4,500亿元,较去年增逾一成

路透上海6月27日电---中国三大政策性银行之一--进出口银行周三发布2012年金融债发行说明书,计划今年发债4,500亿元,较上年实际发债量增加逾一成.

刊登在中国货币网的公告称,在4,500亿元的总规模中,中长期债券计划发行量为4,000亿元,占近九成;短期债计划发行500亿元.

2011年该行在境内银行间市场共发行23期人民币金融债券,发行总额3,950亿元.截至2011年末,累计发行人民币金融债券14,889.1亿元,其中在银行间市场发行人民币债券14,789.1亿元,在香港发行人民币债券100亿元,债券余额8,384亿元.

包括进出口行今日招标发行的200亿元五年期固息债在内[ID:nSB1635126],该行今年以来在银行间债市已发行债券1,650亿元.

进出口银行于1994年成立,主要职责是为扩大机电产品、成套设备和高新技术产品进出口,推动有比较优势的企业开展对外承包工程和境外投资,促进对外关系发展和国际经贸合作,提供金融支持.(完)