(重温稿)〔中国财政〕去年中央公共财政赤字6,500亿元,比预算减少500亿

路透北京6月27日电---中国财政部部长谢旭人周三称,去年中央公共财政收支总量相抵,赤字6,500亿元人民币,比预算减少500亿元.

谢旭人是在十一届全国人大常委会第二十七次会议上作出上述表示.

财政部2011年3月份表示,政府计划安排当年财政赤字9,000亿元,其中中央财政赤字7,000亿元,继续代地方发债2,000亿元,赤字率约占GDP的2%.

而中国2010年财政赤字为6,495亿元人民币,约占当年国内生产总值(GDP)的1.63%.该数据亦远低于之前确定的2.8%的预算目标.

谢旭人在报告中并称,2011年中央公共财政收入51,327亿元,完成预算的111.9%,比2010年增长20.8%;中央公共财政支出56,435亿元,完成预算的103.8%,增长16.8%.

在中央公共财政支出中,中央本级支出完成预算的96.9%,增长3.3%;中央对地方税收返还和转移支付支出完成预算的107%,增长23.4%.

此外,与向十一届全国人大第五次会议报告的预算执行数相比,中央公共财政支出增加21.17亿元,主要是增加保障性安居工程支出.

他并表示,2011年末中央财政国债余额72,044亿元,控制在年末国债余额限额77708亿元以内.[ID:nSB1816135]

财政部2011年初报告称,2010年末,中央财政国债余额67,526.91亿元人民币,2011年发行国债规模为9,000亿元.

(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

[ID:n]

(完)