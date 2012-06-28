《台湾报摘》--经济日报6月28日

* 头版头条:

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉昨日表示,将加码台资企业融资,中行未来三年要安排至少2,000亿人民币资金,支持在大陆的台资企业发展.

* 其他:

--行政院经建会上日公布5月景气灯号,续亮代表"衰退"的蓝灯,这已是连续七个月蓝灯,为历来第四长的蓝灯期.经建会经济研究处长洪瑞彬说,景气谷底应落在第一季,但不会立即反弹,而是缓步复苏,逐季好转.

--金管会与公股金融机构高层人事大致明朗,金管会主委陈裕璋确定续任,政务副主委可望由常务副主委吴当杰升任.前财政部长李述德目前被规划出任柜买中心董事长,兆丰金(2886.TW)董事长蔡友才、第一金(2892.TW)董事长蔡庆年及华南银行董事长林明成都将续任.

--投资分析师指出,面板大厂友达(2409.TW)、奇美电(3481.TW)大尺寸面板产能满载,加上三星(005930.KS)与乐金显示器(LGD)(034220.KS)面板供给持续缩小,导致7月部分尺寸有机会续涨,面板双虎第二季亏损大幅缩小,第三季毛利转正.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 林高丽

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