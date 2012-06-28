《台湾报摘》--工商时报6月28日

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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* 头版头条:
--中石化(1314.TW)昨日董监改选,公司派通过临时变更议程,把董监事改选由议程第八案改为第一案,打乱市场派配票节奏,市场派力丽集团(1444.TW)只取得一席董事,其余八名董事及三名监事皆为公司派人马,现任董事长沈庆京以掌控绝对主导地位大获全胜.
* 其他:
--富邦人寿昨日公告,以70.9亿台币向长虹建设(5534.TW)买下内湖西湖段商办大楼,二楼以上每坪买价约65万台币.富邦金控(2881.TW)总经理龚天行表示,这栋大楼10月即可完工,取得使用执照并开始招租,预计年租金报酬率可达2%以上.
--台达电(2308.TW)世代交替正式展开,预计今日对外宣布新经营团队.外界预期担任执行长八年的海英俊将升任台达电董事长,执行长将由大中华区总裁郑平出任.
--金管会改制前最后一次委员会今日登场,多项案件将清仓,包括确定金管会接管三年多的国华人寿标售架构方向,另将通过保险业投资专案运用于公共建设,每案上限由被投资公司实收资本额的25%提高到35%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 乔艳红
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。