《台湾报摘》--工商时报6月28日

* 头版头条:

--中石化(1314.TW)昨日董监改选,公司派通过临时变更议程,把董监事改选由议程第八案改为第一案,打乱市场派配票节奏,市场派力丽集团(1444.TW)只取得一席董事,其余八名董事及三名监事皆为公司派人马,现任董事长沈庆京以掌控绝对主导地位大获全胜.

* 其他:

--富邦人寿昨日公告,以70.9亿台币向长虹建设(5534.TW)买下内湖西湖段商办大楼,二楼以上每坪买价约65万台币.富邦金控(2881.TW)总经理龚天行表示,这栋大楼10月即可完工,取得使用执照并开始招租,预计年租金报酬率可达2%以上.

--台达电(2308.TW)世代交替正式展开,预计今日对外宣布新经营团队.外界预期担任执行长八年的海英俊将升任台达电董事长,执行长将由大中华区总裁郑平出任.

--金管会改制前最后一次委员会今日登场,多项案件将清仓,包括确定金管会接管三年多的国华人寿标售架构方向,另将通过保险业投资专案运用于公共建设,每案上限由被投资公司实收资本额的25%提高到35%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 乔艳红

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