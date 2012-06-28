《台湾重要政经日程》--6月28日-12月31日

投行观点：法国巴黎银行将巴西淡水河谷目标价从6.3美元上调至8.4美元
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==================今日重要政经消息======================
6/28(四)
-- 9:00 中信金控(2891.TW)股东会.
-- 9:00 行政院院会.
-- 9:30 台湾佳能嘉义厂启用.
--10:00 全球第一大租车服务业AVIS Taiwan营运发表会.
--10:00 台经院5月景气动向调查记者会.
--10:30 宝华综合经济研究院发布经济成长率预测更新记者会.
==================近期重要政经消息======================
6/29(五)
--10:00 中国银行与交行(3328.HK)(601328.SS)高层出席两岸三地经济论坛.
7/5 (四)
--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.
--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.
7/9 (一)
--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.
7/17(二)
*--12:00 央行代财政部标售五年期公债,金额300亿台币.
7/20 (五)
--16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%.
7/23 (一)
--08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%.
--16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%.
7/25(三)
--16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%.
8/7(二)
*--12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
8/21(二)
*--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
9/19(三)
*--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容;审校 乔艳红
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。