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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 08:45 BJT

《台湾重要政经日程》--6月28日-12月31日

==================今日重要政经消息======================

6/28(四)

-- 9:00 中信金控(2891.TW)股东会.

-- 9:00 行政院院会.

-- 9:30 台湾佳能嘉义厂启用.

--10:00 全球第一大租车服务业AVIS Taiwan营运发表会.

--10:00 台经院5月景气动向调查记者会.

--10:30 宝华综合经济研究院发布经济成长率预测更新记者会.

==================近期重要政经消息======================

6/29(五)

--10:00 中国银行与交行(3328.HK)(601328.SS)高层出席两岸三地经济论坛.

7/5 (四)

--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.

--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.

7/9 (一)

--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.

7/17(二)

*--12:00 央行代财政部标售五年期公债,金额300亿台币.

7/20 (五)

--16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%.

7/23 (一)

--08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%.

--16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%.

7/25(三)

--16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%.

8/7(二)

*--12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.

8/20(一)

--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.

8/21(二)

*--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.

9/19(三)

*--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.

10/10(三)

--金融市场因国庆日休市一天.

12/22(六)

--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.

12/31(一)

--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 林妙容;审校 乔艳红

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