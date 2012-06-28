《美国个股焦点》谷歌推出Nexus平板电脑,迎头追赶亚马逊及苹果

* 新产品目标直指亚马逊Kindle平板电脑

* 线上内容服务料为关键--分析师

路透旧金山6月27日电---谷歌(GOOG.O)将自7月中旬开卖首款平板电脑产品,价格定在199美元,希望藉此方法来复制其在智能手机上的成功;目前平板电脑市场上热战方酣,领导产品为亚马逊(AMZN.O)的Kindle Fire及苹果(AAPL.O)的iPad.

藉由更积极参与平板市场,谷歌希望能够确保其各种不同的网路服务仍是消费者最爱,而目前苹果及亚马逊日益成为进入电影及音乐等网络内容的门槛,科技产业版图正在改变.

谷歌首度进入平板电脑市场,可望加速Android系统平板电脑专属应用的发展,而分析师表示,这是协助苹果iPad广受欢迎的重要因素.平板电脑市场今年也将迎来微软(MSFT.O)名为Surface的产品.

Nexus 7平板电脑是由台湾华硕(2357.TW)代工及共挂品牌,而这只是谷歌年度开发技术大会在周三展出的诸多产品之一,显示谷歌正打算投入竞争激烈的消费性产品领域.