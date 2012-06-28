白宫谴责叙利亚各方的暴力活动

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月27日电---白宫周三谴责叙利亚所有暴力活动，包括反抗力量对叙总统阿萨德政府支持方的袭击，包括对大马士革亲政府电视台的袭击活动。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）在例行记者会上称：“美国谴责所有的暴力活动，包括打击亲政权机构的行动。”他呼吁叙利亚各方停止敌对行动。
叙利亚官方媒体称，持枪者周三闯入叙利亚一家亲政府的电视台总部，在建筑内引爆炸弹并击毙三名雇员。这是迄今对专制国家的象征最大胆的袭击之一。
阿萨德周二晚称，叙利亚陷入“战争状态”。当被问及此事时，卡尼承认叙利亚局势非常糟糕，但表示，这是阿萨德不惜一切代价继续掌权的结果。
卡尼称：“叙利亚人民遭受的暴行是阿萨德自己造成的。”
卡尼称，美国正与其盟友合作施压，促使阿萨德下台，并希望在周六日内瓦举行的国际会议上，能找到解决叙危机的途径。（完）
--编译：黎黎;发稿：王凤昌
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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