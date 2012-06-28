《新兴市场重要经济事件预告》--6月28日-7月5日

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月28日(四)
布鲁塞尔--欧盟峰会(至6月29日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)最不发达国家小组委员会会议(0800).
日内瓦--WTO对哥伦比亚贸易政策审议会议(最后一日).
布拉格--国际金融协会(IIF)中东欧央行总裁年度会议(最后一日).
以色列凯撒利亚--以色列央行总裁Stanley Fischer在第20届凯撒利亚经济政策规划论坛发表演讲(1000).
俄罗斯圣彼得堡--亚太经合组织(APEC)财经高官会议(至6月29日).
布拉格--捷克央行理事会举行议息会议.会后发表声明(1100),随后举行记者会(1230).
安卡拉--土耳其央行公布6月21日货币政策委员会会议记录.
基希讷乌--摩尔多瓦央行货币政策会议.
6月29日(五)
布鲁塞尔--欧盟峰会(最后一日)
印度孟买--印度央行副总裁K.C. Chakrabarty出席IIMA - CITI金融知识研讨会的全体讨论(0545)
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(至6月30日)
圣地亚哥--智利央行公布6月利率会议记录.
6月30日(六)
华盛顿--世界银行行长佐利克卸任.
印度BHUBANESWAR--印度央行副总裁H.R. Khan担任印度经济金融座谈会的演讲嘉宾(1215)
科特迪瓦YAMOUSSOUKRO--西非国家经济共同体(ECOWAS)领袖会议(最后一天)
7月1日(日)
尼科西亚--塞浦路斯出任2012年下半年的欧盟轮值主席国.
7月2日(一)
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
布达佩斯--匈牙利国会就新央行修正案进行讨论及投票.
7月3日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至7月4日)
7月4日(三)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(最后一日)
7月5日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议,会后将公布利率决议并举行新闻发布会.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.(完)
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--编译 石冠兰;审校 龚芳
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路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。