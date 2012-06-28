〔路透调查〕英国央行7月料将量化宽松规模进一步扩大

路透伦敦6月27日电---路透调查显示,英国央行下周将再向市场挹注500亿英镑资金,因英国经济成长前景恶化,且通胀下滑给予央行提供进一步经济支撑的空间.

在本周调查的55名受访分析师中,有53人预期英国央行下周将宣布另一轮量化宽松举措,和一个月前调查结果大不相同.一个月前的调查显示,50名受访者中,只有两人预期英国央行会在6月增加注资.

英国央行货币政策委员会在本月会议表决中已呈现势均力敌的状况,总裁金恩是支持加印钞票的少数方.欧元区前景恶化,对于英国央行委员想法的影响日渐增大.

"欧洲不确定性的阴影压抑着英国.有监于本月表决票数为五比四,再加上总裁的评论,现在看来7月很可能会提出进一步量化宽松,"汇丰的Simon Wells说.

调查中值显示,英国央行货币政策委员会在7月5日决议增加注资的机率有75%.英国央行目前的量化宽松规模已达3,250亿英镑.

该预估和上周6月会议记录公布后所做的调查结果大致相同,当时预期扩大量化宽松的机率为80%.

预估中值显示,英国央行之后还会再追加住资250亿英镑,整体量化宽松规模在4,000亿英镑止步,高于上周调查预估的3,750亿英镑.

有三名分析师预估最高规模为5,000亿英镑,约为英国国内生产总值(GDP)的三分之一.(完)