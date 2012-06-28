〔路透调查〕越来越多分析师认为油价在2013及2014年低于100美元(更新版)

(新增细节)

* 超过三分之一受访者认为2013年布兰特原油将低于100美元

* 近半数受访者认为2014年布兰特原油均价低于100美元

* 现在分析师平均预估2012-14年平均油价低于2011年的纪录水准

路透6月27日电---路透调查显示,有越来越多的分析师认为未来两年平均油价将不到每桶100美元,有关中期经济成长的隐忧超过石油供应疑虑.

这项月度调查的31位受访者中,有12位预估2013年布兰特原油均价将为每桶100美元或更低.22位分析师中,有九位预估2014年布兰特原油均价为100美元或更低.

本次调查反映出分析师看法与5月时大不相同.当时仅有五位分析师预估均价为100美元或更低.2013年油价最低预估数字是Nomisma的79.30美元,最高是巴克莱预估的125美元.

由于全球成长放慢和沙特阿拉伯增产,布兰特原油价格从今年3月的峰值128美元下跌至不到92美元.若油价不反弹,则今年平均价格将低于去年的纪录高位110.90美元.

"欧元区危机不只影响西方经济体,也冲击到包括金砖国家(BRIC)在内的亚洲国家,"Natixis的Nic Brown 说.

"我们认为,即使伊朗石油供应因美欧的制裁而受限,但石油市场的供应仍然过剩."

油价下滑令许多分析师跌破眼镜,有些大型的大宗商品交易银行被迫大幅修正预估.

"除非宏观经济突然转向全球性衰退,否则石油输出国组织(OPEC)产量调整料将使2012年第三季油价偏向较目前上行的风险,显示布兰特原油在每桶80美元有强劲支撑,"摩根大通分析师称.仅一个月之前,该行分析师预估第三季油价为120美元.

路透调查显示布兰特原油今年均价料为107.80美元,较5月的同比预估值大幅减少7.30美元,因有22位分析师下修其预估.

分析师平均预估2012年布兰特原油均价为107.80美元、2013年为105.10美元、2014年为104.50美元.今年第三季布兰特原油均价料为102.90美元、第四季为104.40美元.

美国原油期货CLc12012年均价料为94.60美元、2013年和2014年分别为96.60美元与99美元.(完)