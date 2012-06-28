〔亚洲新股〕马来西亚联邦土地发展局全球创投控股上市首日大涨20%(更新版)

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
(新增开盘后股价表现)
路透吉隆坡6月28日电---马来西亚棕榈油企业联邦土地发展局全球创投控股(FGVH)(FGVH.KL)周四上市之初即大涨20%,因投资人欢庆这个今年来仅次于Facebook(FB.O)的全球第二大首次公开发行(IPO).
强劲的开盘表现远优于分析师预期的第一天上涨10%,尽管该公司第一季获利下滑至2.232亿马币(林吉特),这消息起初让部分投资人感到不安.
FGVH在今年来亚洲最大IPO中筹得31亿美元,上市表现与Facebook的萎靡不振大相迳庭,同时也一扫全球IPO市场的阴霾.
在上市后的30分钟内,FGVH股价一度上冲至5.46马币,涨幅为0.91马币或20%;IPO招股参考价为4.55马币.马来西亚股市.KLSE则是下跌0.1%.(完)
--编译 张明钧;审校 杜明霞
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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