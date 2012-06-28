《全球主要央行动态》--6月28日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月21日-6月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储(FED)高官就是否需要采取更多激进举措刺激经济增长看法不一,表明会否推出另一轮宽松政策仍不确定.芝加哥联储总裁埃文斯表示,在失业率高企和通胀较低之际,他对美联储的胆怯感到困惑.埃文斯是极力提倡进一步宽松货币政策的美联储官员之一.但其同僚亚特兰大联储总裁洛克哈特则称,唯有在经济出现恶化或欧债危机失控的时候,美联储才需进一步行动.[ID:nSB1637254]

里奇蒙联储总裁拉克尔表示,美联储最近的货币刺激措施有可能推高通胀,但对疲弱美国经济的提振作用不会太大."我不相信进一步的货币刺激措施,能在不将通胀推升至高于乐见水平的情况下,起到明显提振经济增长和就业的作用".[ID:nSB1627744]

圣路易斯联储总裁布拉德表示,美联储政策一直很宽松,已经做了其能做的事情.他说公债收益率下降,已经减轻了美联储的一些压力.[ID:nSB1627698]

达拉斯联储总裁费希尔称扭转操作的"成效非常小",且成本超过裨益,他并不支持延长扭转操作.[ID:nSB1633956]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)执委普雷特表示,没什么能阻止央行进一步降息.这更加巩固ECB可能最快下周行动,以对抗暗淡经济成长前景并帮助解决欧债危机的臆测.在普雷特发表谈话之前,他的同僚科尔上周称,下调利率是选项之一,而且可能会在7月5日的ECB会议上讨论.[ID:nSB1637324]

欧洲央行称,将开始放宽贷款操作中的抵押品范围,接受评级较低的资产,以缓解受困银行不断上升的融资压力,为六个月以来第二次采取此类措施.相关调整涉及一系列资产,价值逾1,000亿欧元,并将在未来几周开始生效.[ID:nSB1628572]

西班牙央行发布月度公报称,经济指标显示,该国第二季经济萎缩速度将快于第一季.今年1-3月西班牙经济按季下滑0.3%,该国三年来首次重陷经济衰退.[ID:nSB1635594]

**英国**

英国央行表示,受不断深化的欧债危机影响,英国经济前景已在短短六周内严重恶化,且有迹象显示,全球经济放缓态势正确确实实地蔓延至美国及新兴市场.英国央行总裁金恩告诉国会,始于2008年的全球金融危机还未走完半程,且因欧元区动荡导致企业推迟投资,英国面临螺旋式下滑的风险.[ID:nSB1634872]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯称,英国央行需要推出"大规模"量化宽松,才能启动英国"停滞"的经济.[ID:nST0467598]

英国央行MPC委员威尔表示,英国央行具有出台更多货币刺激措施的空间,本月稍早本可向经济注入额外流动性,不用担心会导致通胀风险.[ID:nSB1626684]

**其他**

日本央行审议委员石田浩二表示,在决定7月是否再度采取行动之前,希望仔细考察相关数据直至最后一刻,他称,不能仅仅因为现有数据显示经济复苏处于正轨,就排除7月放松政策的可能.[ID:nSB1624446]

加拿大央行暗示仍在考虑升息,并警告称正在密切关注欧洲局势,且认为该国政府收紧抵押贷款规定后,国内过热房市的风险下滑.[ID:nSB1626696]

中国人民银行称,与乌克兰国家银行签署双边本币互换协议,互换规模为150亿元人民币/190亿格里夫纳.该协议旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,有效期三年,经双方同意可以展期.[ID:nSB1633212]

台湾央行公布,第二季理监事会议决议维持利率不变.符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位.[ID:nST0466744] (完)