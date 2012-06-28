《外汇专栏》欧元区出口商或可趁峰会前低接欧元,以免错失对冲良机

(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 龚芳

路透伦敦6月27日电---在市场对本周欧盟峰会期望如此低落的情况下,欧元区出口商可能决定现在最好敲进一些欧元,以免任何小小的利多结果引发欧元反弹回升.

表面上看来,市场对峰会难以取得成果的预期可能是对的.毕竟,德国总理梅克尔周二表示,"只要我活着,"欧洲就不会共同分担所有的债务[ID:nSB1634098].

但欧元区出口商看事情的角度或许不尽然如此.

6月20日,欧元兑美元EUR=报在1.2740上方,兑人民币EURCNH=R为8.10元.6月21日,欧元兑日圆<EURJPY=R则在101.60上方.

周三,欧元兑这三种货币分别报在1.2500美元,7.95元及99.50日圆.这是合理的下跌,可能会吸引企业财务主管,尤其是峰会即将召开之际.

在会议前买进一些欧元,仍然留有许多余裕,可在欧元此后一旦下跌时增持仓位.

若未如此操作的话,可能被视为错失良机,因为峰会若果真出现利多结果,将促使欧元挺升.

如果把远期点数考虑在内,就更合乎逻辑了.

最明显的案例就是欧元/日圆.

现汇水准99.50日圆,减去约为负75的两年期换汇EURJPY2Y=R,使得峰会前有机会在98.75锁住24个月的对冲(即99.50减0.75).

在欧元区出口商预估汇率远高于100日圆的情况下,考量到峰会的事件风险,在这个低档水准敲进欧元相当合理.

其他两个货币对的情况亦雷同.

欧元区对欧元/人民币预估的汇率可能高于8.25,最近在5月4日现汇曾经达到这个价位.

在当前远汇约为正2,750点的情况下,欧元区出口商周三可以在8.2250人民币锁定两年期对冲(即8.95减0.2750),如此一来在欧盟峰会前会安心一些.

最后,欧元/美元EUR2Y=两年期远期点数约为正125.

在现汇为1.25及预估汇率高于1.30的情况下,这使得欧元区出口商得以在1.2625(即1.2500加0.0125)锁住对冲直到2014年,与一周前的现汇相较之下可谓相当划算.

虽然市场可能预期欧盟峰会将令人失望,但欧元区出口商可以有充份的理由,利用峰会前的汇率水准来锁定一些对冲.(完)