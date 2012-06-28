《热点透视》可口可乐和宜家大举投资计画,显示印度经济仍有潜力可挖

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeff Glekin 编译 王冠中

路透孟买6月27日电---在围绕印度改革的悲观气氛中,很容易让人忘了印度的成长并没有停止.像可口可乐(KO.N)和宜家(IKEA)这样的大型跨国企业,有实力专注于印度稳健的长期前景上.两家公司对印度消费者的重大押注,将有助稳定印度的人心,也可能推动其他海外直接投资进入印度.

消费性类股的表现显示,投资印度消费者仍是无须迟疑的做法.追踪雀巢和高露洁等在印度上市外企的孟买证交所FMCG指数今年以来已上涨21%,涨幅较大盘指数高出12个百分点.

此外,印度消费者要赶上其他国家消费者的品味还有许多空间.根据可口可乐执行长Muhtar Kent指出,印度的可口可乐平均年消费量为12个单位,而全球平均消费量为92个单位.

尽管消费会协助支撑经济,但投资相当于印度国内生产总值(GDP)的比例降至29.5%,为过去四年来最低.这给有能力和耐心的大型企业带来了机会,能在受压抑的商业环境中创造出新气象.

印度的长期成长仰赖两项因素:人口和财富增长.根据联合国数据,印度人口现为12亿,2050年将达到17亿.相较之下,中国人口将维持在13亿.此外,印度劳动年龄人口仍在增加.到了2040年,印度人口的平均年龄将为34岁,中国则为46岁.

在收入方面,印度2011年的人均GDP约为1,500美元,不到中国的1/3,而且是美国的约1/13.只要有足够多的投资和持续的经济成长--就算增幅不很大--印度也肯定会缩小与其他国家的差距.

印度去年令人难堪地收回了允许外国超市进驻的计画,但并没有受到太大瞩目,因为印度同时也取消了单一零售品牌的投资上限,而这激励宜家承诺对印投资15亿欧元.

随着更多限制取消,会有更多交易出现.零售、航空和金融服务行业仍未对外资开放.随着印度总理辛格接管财政部,这些障碍中的一部分最终也可望得到消除.(完)