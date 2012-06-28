〔台湾债市〕RP利率持于高位,月底资金需求高峰令各家分配不均

国际油市：亚洲燃料油即期跨月价差下滑，此前数日涨势凌厉
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透台北6月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持于高位,今日为月底倒数第二个交易日,加之116.5亿台币的合库金融债交割,场上资金需求较高,交易商需多打几通电话才能弥平缺口,各家资金分配不均.
资金调度人士指出,盘初虽见部份投信及寿险自RP市场抽回资金,近尾盘时又陆续有余钱流入,加之券商资金缺口不若上日公债交割日时庞大,整体市场资金供给虽偏少,却也不至于找不到新钱,RP利率大致持稳于既有区间.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。