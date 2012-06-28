〔台湾债市〕RP利率持于高位,月底资金需求高峰令各家分配不均

路透台北6月28日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持于高位,今日为月底倒数第二个交易日,加之116.5亿台币的合库金融债交割,场上资金需求较高,交易商需多打几通电话才能弥平缺口,各家资金分配不均.

资金调度人士指出,盘初虽见部份投信及寿险自RP市场抽回资金,近尾盘时又陆续有余钱流入,加之券商资金缺口不若上日公债交割日时庞大,整体市场资金供给虽偏少,却也不至于找不到新钱,RP利率大致持稳于既有区间.