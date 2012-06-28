〔台湾热股〕华硕调降第二季营收成长预估,因谷歌推出平板时程延宕

路透台北6月28日电---根据两份分析师研究报告,台湾个人电脑业者华硕(2357.TW)已经下调其第二季营收成长预估,原因在于与谷歌(GOOG.O)合作的Nexus 7平板电脑推出时程延宕.

路透看到的两份分析师致客户研究报告显示,华硕周四调降第二季营收季成长率预估至0-5%,先前预估为成长5-10%.

此消息导致华硕股价在0406GMT重挫4.26%,开盘时则是下跌0.7%.加权股价指数.TWII为上涨0.15%.

华硕投资关系部专员吴长荣证实,由于推出时间延迟,有部分本季的营收将会在一季之后认列.他不愿证实其他的细节.

谷歌(GOOG.O)将自7月中旬开卖首款平板电脑产品,价格定在199美元,希望藉此方法来复制其在智能手机上的成功.[ID:nST0469464](完)