《汇市简讯》新西兰元/美元上扬,因美国投行敲进风险货币

0503GMT * 新西兰元/美元涨0.4%至0.7950,因美国投资银行敲进风险货币 * 企业买家财年末的资金流动,协助支撑汇价 * 新西兰元交叉汇率涨势扩大至英镑,协助将新西兰央行贸易加权指数由71.1拉高至72.0 * 新西兰经季节调整后的企业信心逼近三年低位 --编译 龚芳;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=