〔台湾货币市场〕6月29日及本提存期资金预期变化一览表

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透台北6月29日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期2,493亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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宽松因素:
--央行存单到期3,624亿台币:
06/30 303.00亿
07/01 2,888.00亿
07/02 381.00亿
07/03 52.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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