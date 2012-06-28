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亚洲 | 2012年 6月 28日 星期四 15:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元21日移动均线料限制反弹走势

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* 21日移动均线料抑制欧元/美元反弹走势

* 盘中汇价在均线下方呈震荡走势,不排除重新测试该均线水准

* 下档目标仍为1.2370区域

* 本周稍早低点1.2442提供支撑

--编译 王冠中;审校 龚芳

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