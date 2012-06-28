《汇市简讯》欧元/美元在1.2460-70及1.2440浮现买气

0720GMT * 停止单在1.2440及1.2420下方伺机而出 * 卖单在1.2530及1.2550,停止单在1.2560及1.2580,在1.2600-10亦有卖单 * 规模达5亿欧元,行权价在1.25的期权今日到期 * 美国大型市场人士于海外市场敲进,一路到1.2510水准.(完) --编译 龚芳;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=