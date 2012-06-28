〔台湾债市〕101/5殖利率连两日收高,因终端买盘进场意愿低影响多头信心

路透台北6月28日电---台湾10年期101/5殖利率周四连续第二日收高,主要因终端买盘进场承接意愿仍低,影响多头信心低落,本周殖利率缓步垫高.

市场人士表示,101/5受到筹码面因素影响,本周殖利率越垫越高,近日向上测试高点,交易商纷纷揣测大型金融机构进场承接的时点,预计这波高点不排除挑战1.23%,不过,这波行情把筹码洗得很乾净,料一有风吹草动,殖利率要下来也会很快.

"101/5最近基本上就是扫盘(洗盘)."一主力券商交易员说.

他表示,目前101/5的筹码比较分散,对后市比较没信心的交易商就会率先出场,令殖利率一天一天缓步测高点,不排除挑战前波跳空缺口上缘的1.23%.

他进一步分析称,101/5今天空单量估为52亿台币,仅较前一日的48亿元小幅增加,显示短线台债殖利率上扬单纯为筹码换手影响.

银行交易员也指出,目前台债利率水准太低,以致终端买盘进场承接的意愿变差,冲击多头信心,但现阶段经济环境欠佳,仍有利于台债多头表现,因此台债也还没到偏空的地步.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.05 0.9290 0.9250-0.9350 13.5

10 101/5 A01105=TWO +0.48 1.2143 1.2030-1.2190 297.0

欧盟领导人高峰会将于今明两日正式登场,一位证券交易商指出,市场普遍预期峰会将不会有明确结论,加上短线美债殖利率处于窄幅盘整阶段,预期对台债影响为中性.

但前述一位银行交易员却认为,欧盟峰会前夕,市场操作上仍相当谨慎,预料峰会期间可能较为有利债市,对于短线台债偏空气氛将有所影响.

至于台债五年期新券将于明日(周五)展开公开发行前交易(When-issued),他表示,将会吸引一些买盘转向五年期新券靠拢.

但券商交易员则说,"10年期101/5还有得玩!主流还会停留在101/5身上一段时间."

他也称,五年期新券将于7月17日才标售,所以这段when-issued期间或许会吸引部分买盘,但真正要成为新主流券,可能要等到开标前一周才比较有机会,料when-issued期间的殖利率区间在0.90-0.95%.

美国公债价格周三在狭窄区间交投,价格变动不大,因五年期公债标售需求疲弱,被对欧债危机最终后果的担忧所带动的避险买盘所抵销.投资人对周四开始的欧盟峰会将制定欧债问题快速解决方案没有很大的信心.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2143

5 101/1 A01101=TWO 0.9290

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)