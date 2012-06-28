〔台湾汇市〕月底出口商抛盘促台币/美元微收升,关注欧盟峰会

路透台北6月28日电---台币兑美元TWD=TP周四微幅收升0.4分,因亚币走升及适逢月底出口商实质需求浮现,见银行及出口商小幅抛汇;惟欧盟峰会召开在即,多空追价意愿薄弱且交投淡静.

交易商指出,为反映隔夜纽约盘势,海外无本金交割远期外汇(NDF)的美元/台币换汇点折幅加深,现汇市场亦见出口商零星抛盘,促台币一度走强;不过,午后银行回补美元部位力道偏强,加之市场担忧欧盟峰会无法取得实质进展,台币涨幅随之缩减.

临收盘时,央行例行进场调节,促台币几近吐回全数涨幅.

"出口商没有积极把台币卖下去,可能都在等30块吧,"一位资深外汇交易员说.

汇银人士表示,台币收盘后欧元大幅走贬,西班牙10年期公债殖利率更再度逼近7%的危险水准,打压市场风险交易人气,明日台币先往30元方向测试,惟汇价逢高出口商抛汇兴趣浓厚,料能带来短暂支撑,短线主要交投仍难脱29.8-30.1元间.

德国政府一名消息人士淡化对于周四欧盟峰会取得进展的期望,称制定实施旨在结束欧债危机的改革需要时间."向财政联盟发展的问题不可能在一天之内得到解决,"该要求匿名的消息人士表示.[ID:nSB1638178]

台湾股市.TWII周四收盘下跌0.19%,至7,169.61点;外资及陆资在台股股卖超25.44亿台币,上交易日为微幅买超0.79亿.[ID:nST0469682]

另外,印度卢比INR=IN周四率领亚洲货币走强,但欧盟峰会召开在即,亚洲货币脱离日高.欧洲领导人对于如何解决债务危机看法明显分歧.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.185/-0.160

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