《汇市简讯》澳元/美元涨势暂歇,行权价在1.0100的大笔期权即将到期

0739GMT * 澳元/美元在亚洲盘触动1.0110的停止单,因宏观基金增持多仓 * 伦敦早盘时,涨势在1.0126处打住(据传亚洲国家央行为卖家) * 买进的停止单挂在1.0130-1.0140,据传在1.0150上方有空头gamma * 1.0030-50区域亦见到卖单.买单则挂在1.0080及1.0020-1.0000 * 即将有大批行权价在1.0100的期权到期 * 一个月期隐含波动率低于实际波动率,并测试六周低位(完) --编译 龚芳;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=