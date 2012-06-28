《汇市简讯》澳元/美元涨势暂歇,行权价在1.0100的大笔期权即将到期

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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0739GMT * 澳元/美元在亚洲盘触动1.0110的停止单,因宏观基金增持多仓 * 伦敦早盘时,涨势在1.0126处打住(据传亚洲国家央行为卖家) * 买进的停止单挂在1.0130-1.0140,据传在1.0150上方有空头gamma * 1.0030-50区域亦见到卖单.买单则挂在1.0080及1.0020-1.0000 * 即将有大批行权价在1.0100的期权到期 * 一个月期隐含波动率低于实际波动率,并测试六周低位(完) --编译 龚芳;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。