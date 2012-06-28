〔欧洲个股〕菲亚特执行长称,将在美国和中国重新推出Alfa Romeo车系

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月28日电---意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI的执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周四表示,该公司将在美国重新推出阿尔法罗密欧(Alfa Romeo)车系,随后登陆中国,但未提供时间表.
马尔基翁内也是美国第三大汽车制造商克莱斯勒的执行长,他在菲亚特与广汽(2238.HK)(601238.SS)的长沙合资厂投产仪式上发表上述谈话.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。