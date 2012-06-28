〔欧洲个股〕菲亚特执行长称,将在美国和中国重新推出Alfa Romeo车系

路透6月28日电---意大利汽车制造商菲亚特FIA.MI的执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周四表示,该公司将在美国重新推出阿尔法罗密欧(Alfa Romeo)车系,随后登陆中国,但未提供时间表.

马尔基翁内也是美国第三大汽车制造商克莱斯勒的执行长,他在菲亚特与广汽(2238.HK)(601238.SS)的长沙合资厂投产仪式上发表上述谈话.(完)