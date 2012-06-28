〔台湾债市〕101/5期借券成交65亿台币,加权平均利率0.7580%

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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路透台北6月28日电---台湾柜台买卖中心公布,周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:
期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)
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101/5 65 0.8000 0.6000 0.7580 347.5 (352.0)
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/黄凯
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。