〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业买超3.5亿台币

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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路透台北6月28日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 17.00 19.00 -2.00
票券业 0.00 1.50 -1.50
证券业 21.50 18.00 +3.50 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/黄凯
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路透香港2月17日 - 据香港联交所周五的资料显示，新加坡政府投资公司（GIC）近日减持中广核电力逾6,100万港元的股份，H股的持股比例降至4.8%。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。