〔台湾货币市场〕短率持稳高位,季底冲刺放款银行间短钱调度频率高(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率持稳高位

* 资金分配不均

* 明日料仍在高位盘旋

记者 高洁如

路透台北6月28日电---台湾银行间短率周四仍在高位.交易员表示,季底银行冲刺放款的因素持续,银行缺乏短钱时有所闻,隔夜拆款利率跳高,惟整体而言,资金属分配不均,倒也并非奇缺.估计明日季底最后一日短率应会在高位持坚.

交易商表示,时序逼近月底,中小型银行调度短钱频繁,市场资金分配不均.惟部分外商银行也开始承做跨月的拆出,一周短率高位持稳,但隔夜拆款利率高位走升7个基点.

"这次月底倒也不像之前月底那么紧张,以前每月下旬以后都不行了."一大型银行业人士称.

另一外商银行交易员表示,向同业拆入的跨月资金续约的比重攀高,虽然明日还是有许多资金到期不能续借拆入,不过这之前都也已经预告了.

"我之前先补了一些积数,所以明天就算拆(入)不到也ok!"前述交易员表示.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.516%,上日在0.509%;区间在0.388-0.77%,上日在0.388-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.870%,上日在0.48-0.870%.

**短票利率持平高位**

短票方面,票券商称,发票量尚可,银行间买票的意愿不算太低,部分票券商还能拒绝高利率的银行买票.

对于明日短率行情,交易员表示,短期利率要跌不易,短票利率应会在高位持稳.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.87-0.88%;上日在0.86-0.88%,大型公股银行成交在0.88%.

台湾央行共发行766亿台币存单,相较存单到期金额690亿,存单发行余额增加76亿.[TW/MMTCN]央行周五存单到期金额2,493亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负111亿台币;累计超额准备为1,469亿台币,加计前期1%的超额准备为2,669亿台币.

**公债RP利率持于高位**

债市同业附买回(RP)利率持于高位,今日为月底倒数第二个交易日,加之116.5亿台币的合库金融债交割,场上资金需求较高,交易商需多打几通电话才能弥平缺口,各家资金分配不均.

资金调度人士指出,盘初虽见部份投信及寿险自RP市场抽回资金,近尾盘时又陆续有余钱流入,加之券商资金缺口不若上日公债交割日时庞大,整体市场资金供给虽偏少,却也不至于找不到新钱,RP利率大致持稳于既有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.(完)