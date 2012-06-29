台湾已公布经济指标--2012/6/29

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 5月 -0.21% -1.78%r 7/23 --
季调失业率 5月 4.25% 4.19% 7/23 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)5月 +1.74% +1.44% 7/5 --
外汇存底(亿美元) 5月底 3,892.75 3,950.72 7/5 --
商品出口(y/y) 5月 -6.3% -6.4% 7/9 --
商品进口(y/y) 5月 -10.5% +2.1% 7/9 --
M2货币总计数(y/y) 5月 +4.40% +4.72% 7/25 --
重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 5月 -3.04% -3.52% 7/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --
国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
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