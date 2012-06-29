台湾经济指标预测--6月29日至8月20日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透台北6月29日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 ---------------------------------7月2日当周---------------------------------------- 7/5 0830 消费者物价指数(CPI) 6月 -- +1.74%(年变动率) 7/5 1600 外汇存底 6月底 -- 3,892.75亿美元 ---------------------------------7月9日当周---------------------------------------- 7/9 1600 商品出口 6月 -- -6.3%(年变动率) 7/9 1600 商品进口 6月 -- -10.5%(年变动率) ---------------------------------7月16日当周--------------------------------------- 7/20 1600 外销订单 6月 -- -3.04%(年变动率) ---------------------------------7月23日当周--------------------------------------- 7/23 0830 季调失业率 6月 -- 4.25% 7/23 1600 工业生产 6月 -- -0.21%(年变动率) 7/25 1610 M2货币总计数 6月 -- +4.40%(年变动率) -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差109.3亿美元 -- 1600 国内生产总值(GDP) 第二季 -- 统计值0.39%(年增率) -- 1700 央行理监事会议 第三季 -- 重贴现率1.875% 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) --记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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