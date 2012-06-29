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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 08:04 BJT

台湾经济指标预测--6月29日至8月20日

路透台北6月29日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
 
  日期  当地时间  经济指标/活动       公布月份     预估值          前值     

 ---------------------------------7月2日当周---------------------------------------- 
   7/5    0830    消费者物价指数(CPI)   6月          --          +1.74%(年变动率) 
   7/5    1600    外汇存底             6月底         --        3,892.75亿美元 
 
 ---------------------------------7月9日当周---------------------------------------- 
   7/9    1600    商品出口              6月          --           -6.3%(年变动率) 
   7/9    1600    商品进口              6月          --          -10.5%(年变动率) 
 
 ---------------------------------7月16日当周---------------------------------------  
   7/20   1600    外销订单              6月           --           -3.04%(年变动率) 
 
 ---------------------------------7月23日当周---------------------------------------  
   7/23   0830    季调失业率            6月           --            4.25%  
   7/23   1600    工业生产              6月           --           -0.21%(年变动率)  
   7/25   1610    M2货币总计数          6月          --            +4.40%(年变动率) 
 
  -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 
   8/20   1620    经常帐               第二季        --       顺差109.3亿美元 
    --    1600    国内生产总值(GDP)    第二季        --      统计值0.39%(年增率) 
    --    1700    央行理监事会议       第三季        --       重贴现率1.875% 
 
  参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE  
  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) 
 
  --记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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