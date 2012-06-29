〔美国政经〕最高法院支持医保法案,总统奥巴马取得重大胜利

路透华盛顿6月28日电---美国最高法院周四支持总统奥巴马的医保法案,使奥巴马及其民主党同僚在大选年中取得一重大胜利;民主党声称这是1960年代美国笨拙的医保体系上路以来最重大的改革.

最高法院以5-4的票数决议保留医保法案中的"个人责任"(individual mandate)条款,要求多数美国民众在2014年之前取得医疗保险,否则就得支付税金.最高法院同时也保留了法案中有关穷人医保计画的条款,但略做修改.

最高法院的决议对于共和党人士而言是一大挫败,因他们在该法案于2010年通过之前加以反对,同时也嘲弄该法案操控着美国民众及相关行业的生计.

将在11月6日总统大选对决的奥巴马与共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney)立即做出回应,奥巴马称这项判决"是所有美国民众的胜利,生活将会因为这项法案及最高法院支持后更有保障."

"我们将会持续执行此一法案,也将共同努力来改善."奥巴马在白宫东厢表示,场景就如同他在2011年宣布盖达组织(al Qaeda)领导人奥萨玛宾拉登身亡一样.

"我们不会做、这个国家也禁不起这么做的事,就是为此重新开启两年前的政治对抗,或者是让事情回到像以往一样.随着今天判决出炉,是到了我们向前迈进的时候."奥巴马补充道.

罗姆尼呼吁选民帮助他击败奥巴马,以取消这项法案;罗姆尼在担任麻州州长时,曾于州的层级推动类似的医保改革法案,但反对奥巴马的法案.

"若我们要摆脱这项法案,那我们就得把奥巴马总统给赶下台.我的任务是确保我们做到这点."罗姆尼在一栋可以俯瞰美国首都的大楼楼顶上表示.

医保法案的正式全称为"病人保障及负担得起的医疗法案"(Patient Protection and Affordable Care Act),这是规模达2.6万亿(兆)美元的医保体系约50年来的最重大改革.这项法案在2010年3月由奥巴马签署,但迅速地被50州中的26州及小型企业团体送进法院审理.

这项法案的用意在于让没有保险的逾3,000万人获得保障,并放慢医疗成本飙升速度.

在判决结果出炉后,连锁医院的股票上涨,大型医疗保险业者的股价下跌.有能力支付医疗费用的人数增加对医院有利,医院往往得为那些没有保险的人们支付高昂的医疗费用.(完)