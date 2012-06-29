《台湾报摘》--经济日报6月29日

* 头版头条:

--谷歌(Google)(GOOG.O)与华硕(2357.TW)合作推出Nexus7,亚马逊(AMZN.O)Kindle Fire 2及苹果(AAPL.O)的iPad Mini可望于第三季登场,三大品牌点燃低价平板战火.台湾资策会昨日上修今年全球平板电脑出货量达1.11亿台,且有八成是台湾厂商制造,鸿海(2317.TW)、广达(2382.TW)成最大赢家.

* 其他:

--公股金融机构高层人事大致底定,台湾金控兼台湾银行董事长内定由合库金控(5880.TW)董事长刘灯城出任,合库金董座遗缺则由台湾金联董事长沈临龙接掌,台企银董事长由总经理廖灿昌升任.

--大陆财政部昨日在香港完成230亿人民币公债标售,台湾金融业热烈参与.台资银行香港分行几乎全数投标,台湾寿险业者也有数家得标,包括国泰人寿取得超过1亿人民币.这是台资银行与寿险业者首度合法参与大陆公债标售.

--中钢(2002.TW)与裕隆(2201.TW)两大集团将深度合作,裕隆集团旗下纳智捷第三季推出的新车,将加倍采用中钢获得国际碳足迹认证的钢材,展现全球布局企图心,中钢投资400余亿台币的第三条冷轧生产线,高级钢材附加价值也可望提升20%,创造双赢.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 乔艳红

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