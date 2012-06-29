《台湾报摘》--工商时报6月29日

* 头版头条:

--内政部上日宣布,不动产实价登录制度订于8月1日施行,届时不动产买卖、代销业者销售预售屋,在完成产权登记后30天内须向地政机关依实价申报登录.交易资料经筛选、区段化后,自10月起提供外界查询,预期随着交易资讯透明化,将可避免房价哄抬,健全房市发展.

* 其他:

--为因应未来增资、业务扩张需求,中信金(2891.TW)昨日股东会决议通过,将额定资本额增加300亿台币,从1,500亿增至1,800亿,此额定资本额仅次于开发金控(2883.TW),排名国内金控第二.市场认为中信金此举不排除是为陆银来台参股铺路.

--宝华综合经济研究院昨日下修台湾今年经济成长率至2.5%.宝华综经院长梁国源表示,台湾经济无法自外于全球经济疲软,景气恐难在第二季前落底,短期内没有政策着墨的空间,已步上"贫血式成长",未来趋势悲观.

--市场资金宽松,加上优质的固定收益商品难寻,券商指出向来是寿险资金青睐对象的台电公司债,标售结果今日可望出炉,市场预期在资金疯狂竞标下,得标利率可能出现破盘价,七年期利率不排除跌破1.4%的新低.

--大陆交通银行(3328.HK)(601328.SS)台北分行预计7月16日开幕,相关人士指出,交行行长牛锡明昨天低调来台,将于今日拜会金管会;基于两岸互惠原则,台湾银行上海分行、玉山银行东莞分行开业申请,也可望在下周一起陆续获准.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 乔艳红

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