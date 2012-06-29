《台湾重要政经日程》--6月29日-12月31日

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
==================今日重要政经消息======================
6/29(五)
-- 9:00 2012台湾创投高峰论坛.
-- 9:00 台湾生技医疗产业政策总体检论坛.
--10:00 中国银行与交行(3328.HK)(601328.SS)高层出席两岸三地经济论坛.
--10:30 宏基(2353.TW)基金会绿色创新国际竞赛启动仪式.
--14:00 工商协进会邀台积电(2330.TW)董事长张忠谋演讲.
==================近期重要政经消息======================
7/5 (四)
--08:30 主计处公布6月消费者物价指数(CPI)年增率,5月年增率为1.74%.
--16:10 央行公布6月底外汇存底,上月外汇存底为3,892.75亿美元.
7/9 (一)
--16:00 财政部公布6月进出口数据,5月出口年衰退6.3%,进口年衰退10.5%.
7/17(二)
--12:00 央行代财政部标售五年期公债,金额300亿台币.
7/20 (五)
--16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%.
7/23 (一)
--08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%.
--16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%.
7/24(二)
*--央行代财政部标售273天期国库券,金额300亿台币.
7/25(三)
--16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%.
8/7(二)
--12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.
8/13(一)
*--央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
8/21(二)
--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
9/5(三)
*--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容;审校 乔艳红
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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