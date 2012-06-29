《英国金融焦点》政府已经就巴克莱操纵LIBOR事件展开诈欺调查

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
* 巴克莱股价暴跌15.5%
* LIBOR调查进行和解后,英国银行股下跌
* 英国首相卡梅伦称,巴克莱需要回答严肃的问题
路透伦敦6月28日电---英国政府周四表示,诈欺调查小组已经开始调查操纵放款利率的可能犯罪事件,且将加强相关法律;操纵利率问题已经令巴克莱(BARC.L)陷入风暴,且预料将扩散至其他银行.
巴克莱股价周四盘中一度暴跌18%,使其市值减损42亿英镑,根据路透数据,这创下2009年来的单日最大跌幅.巴克莱股价收盘重摔15.5%.
巴克莱同意支付美国和英国监管单位创史上新高纪录的4.53亿美元罚款,以就2005-08年间操弄伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)达成和解.这是第一家就此事达成和解的银行,而此案也牵涉其他全球性大型金融机构.
"这是丑闻,极为严重.他们付出了大笔罚款,但老实说巴克莱管理团队得要回答一些严肃的问题."英国首相卡梅伦向英国广播公司(BBC)表示.
"当时谁负责?原本该由谁负责?该如何让他们负起责任?"卡梅伦问道.
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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