《英国金融焦点》政府已经就巴克莱操纵LIBOR事件展开诈欺调查

* 巴克莱股价暴跌15.5%

* LIBOR调查进行和解后,英国银行股下跌

* 英国首相卡梅伦称,巴克莱需要回答严肃的问题

路透伦敦6月28日电---英国政府周四表示,诈欺调查小组已经开始调查操纵放款利率的可能犯罪事件,且将加强相关法律;操纵利率问题已经令巴克莱(BARC.L)陷入风暴,且预料将扩散至其他银行.

巴克莱股价周四盘中一度暴跌18%,使其市值减损42亿英镑,根据路透数据,这创下2009年来的单日最大跌幅.巴克莱股价收盘重摔15.5%.

巴克莱同意支付美国和英国监管单位创史上新高纪录的4.53亿美元罚款,以就2005-08年间操弄伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)达成和解.这是第一家就此事达成和解的银行,而此案也牵涉其他全球性大型金融机构.

"这是丑闻,极为严重.他们付出了大笔罚款,但老实说巴克莱管理团队得要回答一些严肃的问题."英国首相卡梅伦向英国广播公司(BBC)表示.